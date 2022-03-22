BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen başlıyor!
Beşiktaş'ta teknik direktör koltuğuna Valerien Ismael geçiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin aralarında yaptığı toplantılardan sonra Fransız teknik direktör ile anlaşmanın yapılacağı ortaya çıktı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme anlaşmanın detaylarını açıkladı. Dikme, "Valerien Ismael ile anlaşma tamamlandı. Yarın ya da sonraki gün imza atmaya gelecek. 1+1 yıllık bir kontrat olacak ve Ismael'in kazancı 750 bin euro olacak. Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen başlıyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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