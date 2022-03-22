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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael kimdir?

Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda istediği başarıyı sağlayamayan Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Fransız Valerien Ismael getirildi. Siyah beyazlı ekip 46 yaşındaki teknik direktör ile 750 bin eurodan 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Peki Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael kimdir? İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

22 Mart 2022 | 19:13
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