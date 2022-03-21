BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dünyaca ünlü teknik direktörden şok Valerien Ismael sözleri! "Zavallı..."
Beşiktaş teknik direktör arayışlarını sonlandırmak üzere. Kartal, Valerien Ismael ile İbrahim Üzülmez arasında seçim yapacak. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Dünyaca ünlü İngiliz teknik direktör Steve Bruce'un Valerien Ismael hakkında İngiliz gazetelerine yaptığı açıklamaları canlı yayında aktardı. Uzundurukan, "Steve Bruce zamanında Valerien Ismael hakkında İngiliz basınına 'Benden önceki zavallı teknik direktör bir santrfor için West Bromwich'e 7 milyon sterlin ödetmiş ve ilk maçtan lifi attı.' dedi. Ayrıca Wolfsburg'a da zamanında Yunus Mallı'yı 12,5 milyon euroya aldırmıştı. Ismael o dönem Yunus Mallı için 'İlkay Gündoğan yerine tercih ederim.' demiş ama Yunus hiç katkı veremedi." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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