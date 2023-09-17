BEŞİKTAŞ HABERİ: Erman Toroğlu yorumladı! Omar Colley'in golünde iptal kararı doğru mu?
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısında Omar Colley ile bulduğu ancak faul gerekçesiyle iptal edilen golü yorumladı. Toroğlu, "Top oyunda, faul kararı doğru" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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