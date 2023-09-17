Erman Toroğlu'ndan o pozisyona flaş yorum: Ben hakem olsaydım o an giderdim bakardım ve...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasından Trabzonspor, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Maçta Anastasios Bakasetas ve Valentin Rosier'in tartışılan pozisyonu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu değerlendirdi. İşte o sözler...
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