Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ramos ve Talisca transferleri...
Beşiktaş'ta 2023 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı düzenlendi. Başkan Ahmet Nur Çebi yapılan toplatıda Anderson Talisca ve Sergio Ramos transferleri hakkında konuştu. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
15:57
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ramos ve Talisca transferleri... 16 Eylül 2023 | 12:00
04:46
Kazancı: Şenol Güneş'in hakkımda söyledikleri... 13 Eylül 2023 | 12:00
01:04
Çebi açıkladı! "Gedson'un satışı..." 11 Eylül 2023 | 12:00
02:08
Ahmet Nur Çebi'den Talisca itirafı! 11 Eylül 2023 | 12:00
01:27
Ahmet Nur Çebi: Rashica'ya son anda arama oldu 11 Eylül 2023 | 12:00
03:45
Ramos transferi neden gerçekleşmedi? Çebi açıkladı 11 Eylül 2023 | 12:00
02:03
"Onana transferine kim onay verdi?" 06 Eylül 2023 | 12:00
04:39
Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly İstanbul'a geldi! 05 Eylül 2023 | 12:00