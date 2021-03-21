Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası Erman Toroğlu: Beşiktaş 2. golü atsaydı 5 olurdu

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 'Takım Oyunu' programında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş yine iyiydi ama 2'yi atamadı 2. golü atsa 5 olurdu. Maçın en iyisi Fenerbahçe kalecisi Altay, nereye kadar? Fenerbahçe top oynamıyor." dedi. (BJK-FB spor haberleri)

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