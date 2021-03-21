21 Mart 2021, Pazar
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası Erman Toroğlu: Sergen Yalçın hani sen rakiplerine bakmazdın?
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Sergen Yalçın maçın ardından yaptığı açıklamalarda rakiplerinden bahsetti. Hani sen rakiplerine bakmazdın" dedi. (BJK spor haberleri)
21.03.2021
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