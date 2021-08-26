26 Ağustos 2021, Perşembe
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası transfer müjdesi!
Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuraları İstanbul'da çekildi. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimine 4. torbadan dahil olan Beşiktaş, C Grubu'nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti. Kura çekimini A Spor'da değerlendiren Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Burada bu takımlarla beraber olmak gurur kaynağı. Çektiğimiz kuraya bakınca rekabet edebileceğimiz takımlar olduğuna inanıyorum. Takımımıza güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli bir kulüp olarak Beşiktaş'ın adını Avrupa'da daha yukarı taşımak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan oyuncular transfer ettik. "Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir takım olmak transferde oyuncular tarafından tercih edilmenizi sağlıyor. 1-2 takviye yapma ihtimalimiz var. İstediğimize yakın bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Transfer konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
26.08.2021
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