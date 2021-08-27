27 Ağustos 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş Umut Meraş transferini tamamladı! | Son dakika spor haberleri
Beşiktaş'ta transferde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar Umut Meraş ile anlaşmaya vardı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş Umut Meraş ile 3 sezonluk sözleşme ve 900 bin Euro yıllık ücret karşılığında anlaşma sağlandı. Kulübüne de 1 milyon Euro net bonservis ödemesi yapılacak. 25 yaşındaki oyuncu hafta sonu İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak." dedi. (BJK spor haberleri)
27.08.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- G.Saray'da Barış Alper rüzgarı! İşte o istatistiği...
- Yalçın o ismin transferini istedi! Resmi görüşmeler başladı
- Mehmet Özcan, Galatasaray'ın Yeni Transferini Açıkladı! "Sıradaki İsim O Olacak!" / A Spor
- Türkiye'nin Kupası'nda kuralar çekildi!
- Savaş Çorlu, Galatasaray'ın Transfer Gündemini Açıkladı! Son Gelişmeler.. / A Spor / Spor Ajansı
- Zaniolo: Trabzonspor iyi bir mücadele verdi!
- İşte Roma - Trabzonspor maçının özet görüntüleri!
- GOL | Roma 2-0 Trabzonspor
- Türkiye'nin Kupası'nda kuralar çekildi!
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası