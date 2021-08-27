27 Ağustos 2021, Cuma

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Beşiktaş Umut Meraş transferini tamamladı! | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş'ta transferde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar Umut Meraş ile anlaşmaya vardı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş Umut Meraş ile 3 sezonluk sözleşme ve 900 bin Euro yıllık ücret karşılığında anlaşma sağlandı. Kulübüne de 1 milyon Euro net bonservis ödemesi yapılacak. 25 yaşındaki oyuncu hafta sonu İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak." dedi. (BJK spor haberleri)
27.08.2021
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