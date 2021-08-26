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Beşiktaş'tan Umut Meraş hamlesi! Resmi görüşmeler başladı

Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda yaşanan son gelişmeyi A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Milli oyuncuUmut Meraş Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor, Le Havre ile pazarlıklar devam ediyor." ifadelerinde bulundu. (BJK spor haberleri)
26.08.2021
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