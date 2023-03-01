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PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'den Türkiye'ye destek! "Acınızı paylaşıyoruz"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) ve beIN Medya Grubu'nun sahibi ayrıca Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi, futbol camiasının bir araya geldiği "Omuz Omuza Türkiye" kampanyasına katıldı. Katarlı iş adamı, "Kalbimiz Türkiye ile birlikte. Acınızı paylaşıyoruz. Sizinle birlikte olmak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı ve şirketleri adına yaptığı bağış miktarını söyledi. İşte o sözler...

01 Mart 2023 | 23:43
VİDEO DEVAM EDİYOR

Nasser Al-Khelaifi'nin yaptığı bağışlar:

PSG - 1 milyon Euro
Digiturk - 20 milyon TL
Avrupa Kulüpler Birliği - 500 bin Euro

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