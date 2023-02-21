Türk futbolunda korkunç tablo! 55 ülke arasında...
Sabah Sporu programında A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, UEFA Kulüp Lisanslama Finans Raporu’nda Türkiye’nin 55 üye UEFA ülkesi arasında son sırada yer almasını değerlendirdi. İşte Özkök’ün flaş değerlendirmesi…
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