Eljif Elmas'tan yardım kampanyası! "Napoli takımı olarak..."
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve kariyerini Napoli'de sürdüren Eljif Elmas, Kahramanmaraş'taki depremler sonrası harekete geçti. 23 yaşındaki futbolcu paylaştığı videoda, "Ülkem için çok üzgünüm, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yapılan yardımların dışında Napoli takımı olarak bir gelir planlıyor ve düşünüyoruz. Ve inşallah bunu en kısa zamanda Türkiye'ye bağış olarak göndereceğiz. Yardımlarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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