29 Kasım 2017, Çarşamba

A SPOR WEBTV

ARKADAŞINA GÖNDER
İsim Soyisim
E-Posta
Alıcı E-Posta
Mesaj
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.aspor.com.tr
paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Hıncal Uluç: Belhanda'nın kovulması lazım

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaraylı oyuncu Belhanda hakkında açıklamalarda bulundu.
27.11.2017

Uluç, Belhanda'yı haftanın sahtekarı ilan ettiğini söylerken; sarı-kırmızılı oyuncunun, Galatasaray'dan derhal kovulması gerektiğini kaydetti.

Derbi öncesi Galatasaraya müjdeli haber Derbi öncesi Galatasaray'a müjdeli haber 28.11.2017
Rıza Çalımbaydan Sosa açıklaması Rıza Çalımbay'dan Sosa açıklaması 28.11.2017
Hıncal Uluç: Mete Kalkavan, Fenerbahçenin en iyi stoperiydi Hıncal Uluç: Mete Kalkavan, Fenerbahçe'nin en iyi stoperiydi 27.11.2017
Hıncal Uluç: Belhandanın kovulması lazım Hıncal Uluç: Belhanda'nın kovulması lazım 27.11.2017
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ender Bilgin: Tudor intikamını aldı Ender Bilgin: Tudor intikamını aldı 27.11.2017
Malatyasporda Yalçın Ayhan şoku Malatyaspor'da Yalçın Ayhan şoku 27.11.2017
Erol Bedir: Kazanmak için oynuyoruz Erol Bedir: Kazanmak için oynuyoruz 27.11.2017
Latovlevici taraftardan korktu Latovlevici taraftardan korktu 27.11.2017
Erman Toroğlu: Bir kümeste 2 horoz olmaz Erman Toroğlu: Bir kümeste 2 horoz olmaz 26.11.2017
Erman Toroğlu: Aykut hoca doğru yapmış Erman Toroğlu: Aykut hoca doğru yapmış 26.11.2017
Galatasaraydan transfer açıklaması Galatasaray'dan transfer açıklaması 25.11.2017
Erman Toroğlu: Ayhan Akman konu mankeni gibi Erman Toroğlu: Ayhan Akman konu mankeni gibi 25.11.2017
Erman Toroğlundan ağır suçlama Erman Toroğlu'ndan ağır suçlama 25.11.2017
Erman Toroğlu: Başakşehir, Beşiktaşa ders verdi Erman Toroğlu: Başakşehir, Beşiktaş'a ders verdi 25.11.2017
Tudordan Denayer sürprizi! Tudor'dan Denayer sürprizi! 25.11.2017
Çavuşoğludan Emre Akbaba açıklaması Çavuşoğlu'dan Emre Akbaba açıklaması 25.11.2017
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Futbolcular ve taraftarlar Eskişehirspor için ağladı
Manisaspor'a 4 gol atan Negredo'nun kimi işaret ettiği ortaya çıktı
'Ibrahimovic, Türkiye'ye geliyor' iddiası!
Galatasaraylı taraftarlardan çArşı'ya tepki
Fenerbahçe'de 3 bölgeye 20 aday
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi...
BİZE ULAŞIN