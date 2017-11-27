29 Kasım 2017, Çarşamba
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Hıncal Uluç: Belhanda'nın kovulması lazım
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaraylı oyuncu Belhanda hakkında açıklamalarda bulundu.
27.11.2017
Uluç, Belhanda'yı haftanın sahtekarı ilan ettiğini söylerken; sarı-kırmızılı oyuncunun, Galatasaray'dan derhal kovulması gerektiğini kaydetti.
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- Beşiktaş: 9 - GM. Manisaspor: 0
- Beşiktaş: 9 - GM. Manisaspor: 0 (ÖZET)
- Beşiktaş: 2 - GM. Manisaspor: 0
- Galatasaray: 1 - Sivas Belediyespor: 0