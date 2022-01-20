CSKA Moskova'dan skandal Yusuf Yazıcı paylaşımı!
CSKA Moskova, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı. Açıklamayı sosyal medyada paylaştığı video ile duyuran CSKA Moskova, paylaşımında bir skandala imza attı. Milli oyuncumuz için hazırlanan videoda Yusuf Yazıcı’yla Instagram’dan üzerinden yapılan bir mesajlaşma mizanseni yapıldı. Görüntülerde CSKA Moskova’nın transfer için Yusuf Yazıcı’ya sürekli mesaj attığı, yıldız futbolcunun ise cevap vermediği görülüyor. Ancak CSKA Moskova cephesinin “Yusuf, burası Rusya. Bir sürü Natasha var” yazmasının ardından Yusuf Yazıcı sözde “Yoldayım, 5 dakika” yanıtını veriyor. Bu skandalın ardından tepkiler çığ gibi büyüdü ve kulüp sosyal medya hesabından paylaşımı kaldırıp özür diledi. Kulübün televizyon müdürü Katerina Kirilcheva, “Yayınladığımız video için çok üzgünüm. Çok kısa sürede bir senaryo yazmam gerekiyordu ve aklıma bu geldi. Uygunsuz, başarısız ve biraz saldırgan bu video için özür dilerim. Ayrıca kişisel olarak Yusuf’tan da özür dilerim” açıklamasında bulundu.
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