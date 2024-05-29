Video Avrupadan Futbol Videoları Real Madrid'de Arda Güler şaştı kaldı! Roberto Carlos'un o hareketi sonrası...

Real Madrid'de Arda Güler şaştı kaldı! Roberto Carlos'un o hareketi sonrası...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak Real Madrid'de Arda Güler, kulüp televizyonunda Roberto Carlos ile bir programa katıldı. 19 yaşındaki milli futbolcu, ülkemizde de forma giyen ve teknik direktörlük yapan Brezilyalı eski yıldızın o sözleri sonrası şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o diyalog...

29 Mayıs 2024 | 11:59
VİDEO DEVAM EDİYOR

1 Haziran Cumartesi günü Borussia Dortmund ile UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında karşı karşıya gelecek Real Madrid'de, milli futbolcumuz Arda Güler kulüp televizyonunda bir programa katıldı.

Brezilyalı eski futbolcu Roberto Carlos'un da yer aldığı programda 19 yaşındaki futbolcu, "Madrid taraftarları, sevginiz ve desteğiniz için teşekkürler." diyerek stüdyodan ayrılırken Roberto Carlos'tan beklenmedik bir hamle geldi.

"ÇOK TEŞEKKÜRLER KARDEŞİM"

51 yaşındaki futbol adamı Arda Güler'e "Çok teşekkürler kardeşim" dedi ve Arda Güler şaşkınlığını gizleyemeyerek arkasına bakarak stüdyodan ayrıldı.

Bu anlar İspanyol basınında da büyük bir ilgi gördü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:27
Arda Güler şaştı kaldı! Roberto Carlos'un o hareketi sonrası... 29 Mayıs 2024 | 12:00
00:38
Panathinaikos'ta Fatih Terim Türk basınını ağırladı! 11 Nisan 2024 | 12:00
00:59
Marcelo'dan Real Madrid'e ziyaret! Arda Güler... 09 Ocak 2024 | 12:00
03:55
Genç yarışmacı iki jokerini futbol sorusunda kullandı! 06 Kasım 2023 | 12:00
00:10
Arda Güler yine yaptı yapacağını! 15 Temmuz 2023 | 12:00
00:30
Mbappe'ye zırhlı araçlı ve silahlı koruma! 10 Temmuz 2023 | 12:00
02:03
İşte Sivasspor-Fiorentina maçına dair tüm bilgiler! 16 Mart 2023 | 12:00
02:58
İşte Başakşehir Gent maçına dair tüm detaylar! 15 Mart 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN