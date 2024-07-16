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Arda Güler Bodrum'da plaj voleybolu oynarken görüntülendi!

Yoğun bir sezon sonrası tatilini Bordum'da yapan Arda Güler, arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynarken görüntülendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

16 Temmuz 2024 | 12:05
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