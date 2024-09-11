Arda Güler'den EA FC puanına tepki!
Dünyanın en popüler futbol oyunu EA FC'de kendisi için hazırlanan kartta şut özelliğine verilen puan kendisine sorulan milli yıldız Arda Güler, "6 şut 6 gol" diyerek 85 yanıtını verdi. EA FC'nin şut özelliğine 73 verdiğini öğrenmesi sonrası Real Madrid'in genç yıldızı bu rakama şaşırırken, takım arkadaşı Lucas Vasquez ise "Bu adamlar seni oynarken izlememiş" şeklinde tepki gösterdi.
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