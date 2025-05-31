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PSG taraftarından Filistin'e destek

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile karşılaşacak PSG'de taraftarlar, Almanya'da oynanacak maç öncesi Münih sokaklarında Filistin bayraklarıyla yürüyerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

31 Mayıs 2025 | 19:44
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