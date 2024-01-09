Marcelo'dan Real Madrid'e ziyaret! Arda Güler...
İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid'le karşılaşacak Real Madrid, Suudi Arabistan'da hazırlıklarını sürdürüyor. Eflatun-beyazlıların eski futbolcusu Marcelo, son çalışmalarını gerçekleştiren eski takımını ziyaret etti ve Arda Güler'le kısa süreli sohbet etti. İşte o anlar...
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