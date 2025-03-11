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Şenol Güneş Trabzonspor'daki yeni görevini açıkladı

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke'nin imza töreninde konuşan Şenol Güneş yeni görevini açıkladı. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

11 Mart 2025 | 15:25
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