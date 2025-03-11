Şenol Güneş Trabzonspor'daki yeni görevini açıkladı
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke'nin imza töreninde konuşan Şenol Güneş yeni görevini açıkladı. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ
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