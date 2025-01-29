Danylo Sikan: Trabzon bir futbol şehri
Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynanacak maç öncesinde antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Sikan'ın sözleri... (TS spor haberleri)
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