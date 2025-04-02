GOL | Trabzonspor 1-2 Bodrum FK
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Sipay Bodrum FK, 20. dakikada Enis Bardhi'nin attığı golle 2-1 öne geçti. Trabzonspor'un eski oyuncusu Bardhi, bordo mavililere attığı golden sonra sevinmedi. İşte o anlar...
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