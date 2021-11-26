26 Kasım 2021, Cuma
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! İşte serbest kalma bedeli...
Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlı ile sözleşme yenileyecek. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Kerem'i Marsilya maçında çok ciddi kulüpler de izledi. Özellikle İtalya kulüplerinin ciddi ilgisi var Kerem'e. 5 yıllık bir sözleşmesi var Galatasaray'ın. Sarı kırmızılı takım, Kerem Aktürkoğlu ile yapacağı yeni sözleşmeye ise 25 milyon Euro serbest kalma maddesi koyacak." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
26.11.2021
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