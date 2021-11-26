26 Kasım 2021, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! İşte serbest kalma bedeli...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlı ile sözleşme yenileyecek. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan,  "Kerem'i Marsilya maçında çok ciddi kulüpler de izledi. Özellikle İtalya kulüplerinin ciddi ilgisi var Kerem'e. 5 yıllık bir sözleşmesi var Galatasaray'ın. Sarı kırmızılı takım, Kerem Aktürkoğlu ile yapacağı yeni sözleşmeye ise 25 milyon Euro serbest kalma maddesi koyacak." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
26.11.2021
ABONE OL

Cimbom’dan Kerem hamlesi! Serbest kalma bedeli ise... Cimbom'dan Kerem hamlesi! Serbest kalma bedeli ise... 26.11.2021
Fatih Terim kızı Buse ile dans etti! İşte o görüntüler Fatih Terim kızı Buse ile dans etti! İşte o görüntüler 19.10.2021
G.Saray’dan bir Fatih Terim paylaşımı daha! G.Saray'dan bir Fatih Terim paylaşımı daha! 21.06.2021
Fatih Terim konuşacak mı? Şampiyonluk giderse... Fatih Terim konuşacak mı? "Şampiyonluk giderse..." 16.04.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Taylan Antalyalı açıkladı! Test sonucum... Taylan Antalyalı açıkladı! "Test sonucum..." 10.04.2021
Hamamcıoğlu Galatasaray’a başkan adayı olduğunu açıkladı! Hamamcıoğlu Galatasaray'a başkan adayı olduğunu açıkladı! 08.04.2021
Belhanda tesislerden böyle ayrıldı! İşte o anlar... Belhanda tesislerden böyle ayrıldı! İşte o anlar... 10.03.2021
Galatasaray kafilesi stada hareket etti! Galatasaray kafilesi stada hareket etti! 03.03.2021
Galatasaray DeAndre Yedlin’i böyle duyurdu Galatasaray DeAndre Yedlin'i böyle duyurdu 01.02.2021
Galatasaray Gedson Fernandes’i böyle duyurdu Galatasaray Gedson Fernandes'i böyle duyurdu 01.02.2021
Ve ayrılığı açıklandı! Yeni adresi de... Ve ayrılığı açıklandı! Yeni adresi de... 22.01.2021
Canlı yayında açıkladı! Feghouli’nün düşüşü... Canlı yayında açıkladı! "Feghouli'nün düşüşü..." 06.11.2020
Falcao Sivasspor maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı Falcao Sivasspor maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı 06.11.2020
Flaş yorum! Mert Çetin Türkiye’ye geldiği anda... Flaş yorum! "Mert Çetin Türkiye'ye geldiği anda..." 19.05.2020
Yusuf Günay test için hastaneye gitti! Yusuf Günay test için hastaneye gitti! 24.03.2020
Galatasaray maç sonrası Florya’ya o şarkıyla döndü Galatasaray maç sonrası Florya'ya o şarkıyla döndü 24.02.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan devre arası bombası! Fatih Terim istedi girişimler başladı
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de devre arasında ayrılık! Hedefteki forvet ise...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan forvet talebi! Listede o isim var
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 13. hafta)
GALATASARAY HABERLERİ! Derbi kaybedildi Fatih Terim harekete geçti! Listede o isim var
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan dev transfer harekatı! Listedeki 3 futbolcu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör