GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray - Fatih Terim ayrılığının perde arkası! Erman Toroğlu açıkladı

Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fatih Terim'in ayrılığının perde arkasını açıkladı. Toroğlu, "Giresunspor maçı sonrası Burak Elmas, Fatih Terim'e telefon açıyor. Telefonuna çıkmıyor. Bunun üzerine üç defa mesaj atıyor. Mesajlara da cevap vermiyor. İş orada bitiyor." ifadelerini kullandı. İşte Erman Toroğlu'nun açıklamalarının tamamı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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