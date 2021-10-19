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SPOR HABERİ - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı dans etti!
Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, kızı Buse Terim Bahçekapılı ile dans etti. Kızının konuşmacı olduğu bir lansmana katılan Terim'in, kızıyla ettiği dans ise sosyal medyada gündem oldu.
19.10.2021
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, modacı kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın da konuşmacı olduğu bir lansmana katılırken, kızıyla yaptığı sosyal medyada gündem oldu.
GECEYE DAMGA VURDU
Kızlarını hayranlıkla izleyen Fatih Terim ve Fulya Terim'in fotoğrafı da geceye damga vururken, tecrübeli teknik adamın özellikle kızıyla yaptığı dans dikkat çekti.
ELVIS PRESLEY DANSI OLAY OLDU
Ünlü pop yıldızı Elvis Presley'in Jailhouse Rock şarkısı eşliğinde kızı Buse Terim Bahçekapılı ile dans eden Fatih Terim'in görüntüleri, sosyal medya kullanıcıların beğenisini kazandı.
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