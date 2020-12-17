Flaş Fenerbahçe yorumu! "Fenerbahçe'de sahada roller oturmamış"

Süper Lig'de son 3 iç saha maçını kaybeden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasında Karacabey Belediyespor'u konuk etti. Sarı lacivertli ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı. A Spor yorumcusu Volkan Demir maçın ardından kritik bir yorumda bulundu. İşte detaylar...

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