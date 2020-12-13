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Yeni Malatyaspor maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş eleştiri "Gustavo'nun yürüyecek hali yok"

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0'lık skorla boyun eğdi. Zorlu karşılaşma sonrası değerlendirmede bulunan A Spor'un usta yorumcusu Ömer Üründül, "Gustavo'nun yürüyecek hali yok, Sosa kornerleri yetiştiremiyor. Organizasyon yok, düzen oturmamış." ifadelerini kullandı.
13.12.2020
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Gustavo'nun yürüyecek hali yok "Gustavo'nun yürüyecek hali yok" 13.12.2020
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