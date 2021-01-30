Canlı yayında flaş sözler! "İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye giderse..."

Transferin gözde ismi İrfan Can'ın hangi takıma gideceği merak konusuyken, A Spor yorumcusu Volkan Demir flaş ifadeler kullandı. Demir, "İrfan Can, Galatasaray'a giderse adamdır. Fenerbahçe'ye giderse sahtekardır. Kamuoyunda yapılmak istenen algı bu. Futbolcunun takımı olmaz." dedi.

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