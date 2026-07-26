FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2026 finallerinde adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk için bugün parkeye çıkıyor. Çin'in Makau kentinde düzenlenen dev organizasyonda Filenin Sultanları, altın madalya mücadelesinde Brezilya ile kozlarını paylaşıyor. Voleybolseverler arama motorlarında "Türkiye - Brezilya canlı izle", "TRT 1 canlı yayın şifresiz VNL final maçı", "Filenin Sultanları Brezilya maçı izle linki" ve "Türkiye Brezilya maçı saat kaçta?" sorularını araştırıyor. İşte TRT 1 canlı izleme ekranı, Türkiye - Brezilya maçı canlı yayın linki ve dev finale dair tüm detaylar...

2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) fırtınalar estiren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk kupasını kaldırmak için sahaya çıkıyor. Yarı finalde Çin'i mağlup ederek adını dev finale yazdıran Filenin Sultanları, altın madalya mücadelesinde Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Dünyanın bir numarası olmak ve VNL kupasını bir kez daha müzemize getirmek isteyen milli takımımızın dev mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen milyonlarca taraftar arama motorlarında "Türkiye - Brezilya maçı canlı izle", "TRT 1 canlı yayın izle", "Filenin Sultanları maçı şifresiz canlı izle" ve "Türkiye Brezilya voleybol maçı izleme linki" sorgulamalarını aratıyor. İşte 26 Temmuz 2026 Pazar (Bugün) oynanan Türkiye - Brezilya VNL final maçı CANLI yayın izleme linki, TRT 1 frekans bilgileri ve canlı skor detayları...

TRT 1 CANLI İZLE: TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN LİNKİ

Filenin Sultanları'nın Brezilya karşısındaki şampiyonluk mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı televizyondan izleyebileceğiniz gibi TRT'nin resmi dijital platformu tabii üzerinden de HD kalitede kesintisiz seyredebilirsiniz.

👉 TÜRKİYE - BREZİLYA VNL FİNAL MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (TRT 1 CANLI YAYIN EKRANI)

👉 TABİİ DİJİTAL CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

FİLENİN SULTANLARI ZİRVEYE İNANIYOR!

Turnuva boyunca gösterdiği üstün performans, güçlü bloklar ve etkili servis organizasyonlarıyla voleybol dünyasını kendine hayran bırakan Filenin Sultanları, Brezilya engelini de geçerek 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonu olmayı hedefliyor.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2026

TRT 1 frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6