FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2026 finallerinde adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk yolundaki son maçında Brezilya ile kozlarını paylaşıyor. Yarı finalde rakibini mağlup ederek büyük finale yükselen Filenin Sultanları, altın madalya için parkeye çıkıyor. Voleybolseverler arama motorlarında "Türkiye - Brezilya VNL final maçı ne zaman, saat kaçta?", "Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, canlı izle?" ve "Türkiye Brezilya voleybol maçı şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte nefesleri kesecek Türkiye - Brezilya final maçının tarihi, başlama saati, canlı yayın kanalı ve tüm detaylar...

2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) muazzam bir grafik çizen A Milli Kadın Voleybol Takımımız Filenin Sultanları, şampiyonluk için parkeye çıkıyor. Yarı final mücadelesinde sergilediği üstün performansla adını dev finale yazdıran ay-yıldızlı ekibimiz, altın madalya mücadelesinde dünya voleybolunun ekol ülkelerinden Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Dünyanın bir numarası olmak ve VNL kupasını müzemize götürmek isteyen milli takımımızı desteklemek isteyen milyonlarca taraftar arama motorlarında "Türkiye - Brezilya final maçı bugün saat kaçta?", "Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" ve "Türkiye Brezilya voleybol maçı canlı izle" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte 26 Temmuz 2026 Pazar (Bugün) günü oynanacak Türkiye - Brezilya 2026 VNL final maçının başlama saati, canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya dair tüm gelişmeler...

FİLENİN SULTANLARI ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE!

Turnuva boyunca gösterdiği azimli mücadele, güçlü servisler ve etkili hücum organizasyonlarıyla rakiplerine şans tanımayan Filenin Sultanları, Brezilya engelini de geçerek 2026 VNL şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

TÜRKİYE - BREZİLYA VNL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Brezilya ile oynayacağı 2026 VNL şampiyonluk maçı 26 Temmuz 2026 Pazar (Bugün) günü gerçekleştirilecek. Mücadele saat 14.30'da (TSİ) başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI TÜRKİYE - BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Nefeslerin tutulacağı Türkiye - Brezilya VNL final karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak voleybolseverlerle buluşacak. Mücadeleyi aynı zamanda TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de naklen takip edebilirsiniz.

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