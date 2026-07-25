Brezilya final maçında pazar günü TSİ 14.30'da A Milli Takımımız ile karşılaşacak.
Organizasyonda üçüncülük maçı ise pazar günü TSİ 10.30'da oynanacak.
Salon: East Asian Games Dome
Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Yuliya Akulova (Kazakistan)
Brezilya: Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Luzia, Roberta (Marcelle, Macris, Kisy, Maiara)
İtalya: Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro (Fersino, Cambi, Spirito, Egonu, Meli, Giovannini)
Setler: 21-25, 25-21, 26-24, 21-25, 15-12
Süre: 144 dakika