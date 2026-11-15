A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Fransa'ya mağlup oldu! İşte maçın özeti

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son maçında deplasmanda Fransa ile karşılaştı. Milliler zorlu mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.Bu sonuçla ay-yıldızlılar grubunu puan alamadan son sırada tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son karşılaşmasında Fransa ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Fransızlar 2-1'lik skorla kazandı. Fransa'nın galibiyet gollerini 49. dakikada Emirhan Topçu (KK) ve 80. dakikada Eli Junior Kroupi kaydetti.

Türkiye'nin golü ise 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.



A Milli Futbol Takımımız bu sonuçla grubunu puansız tamamladı. Fransa ise 13 puanla lider olarak çeyrek finale yükseldi.



MAÇA 15 DAKİKA KALA DEĞİŞİKLİK



A Milli Takım'da ilk 11'de yer alacağı duyurulan Zeki Çelik, ısınma sırasında yaşadığı sorun nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.



Isınma sırasında sol uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Zeki, tedbir amaçlı maç kadrosundan çıkarıldı ve yerine Barış Alper Yılmaz ilk 11'e dahil edildi.



UĞURCAN ÇAKIR KADRODAN ÇIKARILDI



Milli kaleci Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle Fransa maçı öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.



Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hisseden, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilen Uğurcan Çakır, tedbir amaçlı maç kadrosunda yer alamadı.





BERKE ÖZER 522 GÜN SONRA MİLLİ FORMAYLA SAHADA



Fransa maçında ilk 11'de sahaya çıkan kaleci Berke Özer, 522 gün sonra milli formayı giydi.



Berke, son olarak 11 Haziran 2025'te Meksika ile ABD'de oynanan hazırlık maçında kaleyi korumuştu. 12 Ekim 2025'te milli takım kampından izinsiz ayrıldığı gerekçesiyle uzun bir süre milli takım aday kadrosuna çağrılmayan Berke, Fransa karşısında kaleye geçti.



MAÇA TÜRK TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ



A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile deplasmanda oynadığı mücadeleye Türk taraftarların ilgisi büyük oldu.



Türk taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken, stadın diğer bölümlerinde de yer aldıkları görüldü.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Rabiot, ceza sahası dışından sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Berke uzanarak topu kornere gönderdi.

14. dakikada Fransa etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Cherki, kısa pasta topu Mbappe'ye aktardı. Bu futbolcunun kale sahası dışından sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Berke gole izin vermedi.

16. dakikada Can Uzun'un pasında topla buluşan Deniz Gül, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak Konate son anda ayak koyarak topu kornere yolladı.

21. dakikada Mbappe'nin pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Barcola, kaleci Berke'yle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş denedi ancak Berke bu pozisyonda da geçit vermedi.

32. dakikada A Milli Takım etkili geldi. Eren Elmalı'yla paslaşan Arda Güler, ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı aldı. Yıldız oyuncunun sert şutunda, Jacquet araya girerek topu kornere yolladı.

34. dakikada net pozisyonda Berke gole izin vermedi. Da Cunha'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Mbappe'nin ceza sahası içinde yerden vuruşunda, Berke ayak koyarak topu kornere gönderdi.

35. dakikada A Milli Takım gole çok yaklaştı. Can Uzun'un savunma arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen İsmail Yüksek, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak Maignan'da kaldı.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Olise, ceza sahası dışından sağ çaprazdan uzak köşeye doğru sert vurdu, kaleci Berke uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

49. dakikada Fransa öne geçti. Cherki'nin soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Rabiot, kafayla topu kale sahası içine gönderdi. Barcola'nın vuruşunda topla son oynayan Emirhan Topçu, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

59. dakikada Deniz'in pasında meşin yuvarlağı alan Arda Güler rakip ceza sahasına girip yerden vurdu, Jacquet son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

61. dakikada sağ kanatta topla buluşan Olise, ceza sahası sağ çaprazına gelip sert vurdu, kaleci Berke meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

64. dakikada Cherki'nin pasında savunmanın arkasına sarkan Mbappe, kaleci Berke'yle karşı karşıya kaldı. Berke bu pozisyonda gole izin vermedi.

70. dakikada Jacquet'in hatalı pasında araya giren Arda Güler ceza sahası dışından bekletmeden vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.

75. dakikada Olise'nin pasında ceza sahası içinde topu alan Mbappe'nin düzeltip vuruşunda, Merih Demiral son anda araya girerek gole engel oldu.

80. dakikada fark 2'ye çıktı. Cherki'nin pasında soldan ceza sahasına giren Kroupi'nin çaprazdan vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0.

83. dakikada Orkun'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Merih, Abdülkerim Bardakcı'ya bıraktı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

90. dakikada milli takım farkı 1'e indirdi. Sağdan kazanılan kornerde Arda Güler, ceza sahası içine ortaladı. İyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top fileleri havalandırdı: 2-1.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

