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GOL | Fransa 2-0 Türkiye
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GOL | Fransa 2-0 Türkiye

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Fransa, J. Kroupi'nin 80. dakikada attığı golle Türkiye karşısında skoru 2-0’a getirdi.

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