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Berke Özer'den kritik kurtarış! Karşı karşıya çıkardı
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Berke Özer'den kritik kurtarış! Karşı karşıya çıkardı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Fransa'ya konuk olan A Milli Futbol Takımımızda Berke Özer, karşı karşıya pozisyonda Bradley Barcola'ya gol izni vermedi. İşte o pozisyon...

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