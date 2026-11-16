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A Milli Takımımızın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon
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A Milli Takımımızın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Fransa'ya konuk olan A Milli Futbol Takımımızın Arda Güler ile bulduğu gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. İşte o anlar...

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