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İsmail Yüksek karşı karşıya kaçırdı! İşte o pozisyon
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İsmail Yüksek karşı karşıya kaçırdı! İşte o pozisyon

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Fransa'ya konuk olan A Milli Takımımızda İsmail Yüksek, karşı karşıya pozisyonda kaleci Mike Maignan'ı geçemedi. İşte o anlar...

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