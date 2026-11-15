Hırvatistan evinde Çekya'yı mağlup etti! İşte maçın özeti

UEFA Uluslar A Ligi 3'üncü grup son hafta maçında Hırvatistan evinde Çekya'yı 2-1 mağlup etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Hırvatistan, UEFA Uluslar A Ligi 3'üncü grup son hafta maçında Çekya'yı sahasında 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 2'nci dakikada Ivan Perisic ve 87'nci dakikada Lovro Majer kaydetti.

Çekya'nın golü ise 84'üncü dakikada Adam Hlozek'ten geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Hırvatistan 6 puana yükseldi ve grubunu 3'üncü sırada tamamladı. Çekya ise son maçında da puanla tanışamadı ve grubunu son sırada bitirdi.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ: