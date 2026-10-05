Kötü gidişat devam ediyor! Bizim Çocuklar, İtalya'ya da kaybetti

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Aral Şimşir'in golü puan için yeterli olmazken, milliler gruptaki dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve poziyonlar.

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız, A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi. Milliler, mücadeleden 3-1 mağlubiyetle ayrılarak grupta henüz puanla tanışamadı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Gianluca Scamacca, 65. dakikada Riccardo Calafiori ve 87. dakikada Francesco Pio Esposito kaydetti. A Milli Takımımızın tek golü ise 61. dakikada Uluslar Ligi'nde ilk kez forma şansı bulan Aral Şimşir'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Uluslar Ligi'ndeki dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrılan A Milli Takımımız, 0 puanda kaldı. İtalya ise puanını 7'ye yükseltti.

FRANSA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Grubun diğer karşılaşmasında Fransa, sahasında Belçika'yı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Fransa, liderliğini sürdürdü.

Belçika ise 6 puanda kaldı ve grupta üçüncü sırada yer aldı.

SIRADAKİ RAKİP BELÇİKA

A Milli Takımımız, grubun bir sonraki maçında 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı konuk edecek. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde milliler, gruptaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Fransa ise aynı tarihte sahasında İtalya ile karşı karşıya gelecek.



İŞTE MAÇIN TÜM GOLLERİ | İZLE

YUNUS AKGÜN İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTIK | İZLE

ARAL DONNARUMMA'YI GEÇTİ, SONUNU GETİREMEDİ | İZLE

UĞURCAN ÇAKIR GOLE İZİN VERMEDİ | İZLE

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında İtalya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Belçika karşılaşmasına göre ikisi zorunlu 11'de 6 değişikliğe gitti.

Vincenzo Montella, cezalı oyuncular Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz'ın yerine Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Aral Şimşir ve Yunus Akgün'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Aral Şimşir ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Bartuğ Elmaz, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Melih Kabasakal, Oğuz Aydın ve Mustafa Eskihellaç yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Can Uzun'un yanı sıra Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkhan maç kadrosunda yer alamadı.

ARAL VE İRFAN CAN, ULUSLAR LİGİ'NDE İLK KEZ SAHADA

Ay-yıldızlı ekipte, Aral Şimşir ve İrfan Can Kahveci, UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez bir maçta sahaya çıktı.

İlk 3 maçta forma şansı bulamayan iki oyuncu İtalya maçında ilk 11'de yer aldı.

Aral, milli takım formasıyla ilk kez bir resmi maça çıkarken, toplamda 2. kez A Milli Takım formasıyla sahaya çıktı. Aral, Kuzey Makedonya ile oynanan özel maçta ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.

İrfan Can Kahveci ise 49. kez A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

MAÇA TÜRK TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile deplasmanda oynadığı mücadeleye Türk taraftarların ilgisi büyük oldu. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan yerin tamamına yakınını doldurdu.

Karşılaşmayı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem de stattan takip etti.

Bologna ve çevre kentlerde yaşayan Türk vatandaşları ve eğitimlerini İtalya'da sürdüren Türk öğrenciler tribünlerden ay-yıldızlılara destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 13. dakikasında ay-yıldızlıların atağında Ozan Kabak'ın uzaktan yaptığı vuruşta kaleci Donnarumma, sağa uzanarak topu güçlükle kornere çeldi.

15. dakikada, A Milli Futbol Takımı, İtalya kalesini uzaktan bir kez daha yokladı. Salih Özcan'ın yaklaşık 20 metreden çektiği şutta kaleci Donnarumma soluna uzanarak, topun ağlarla buluşmasına engel oldu.

17. dakikada yine ay-yıldızlıların atağında İrfan Can Kahveci topu İtalya ceza sahası içine ortaladı, Yunus Akgün'ün kafa vuruşunda Donnarumma bir kez daha gole izin vermedi.

26. dakikada gelişen İtalya atağında Di Lorenzo, topu sağ kanattan penaltı noktası üzerine havadan ortaladı. Ozan Kabak'la girdiği ikili mücadelede topu önünde bulan Scamacca, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve İtalya, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

58. dakikada gelişen İtalya atağında, Doumbia, Esposito'nun ara pasıyla kaleci Uğurcan ile kaldı. Doumbia'nın yakın mesafeden şutunda Uğurcan ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

61. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Yunus'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Zeki'nin sağ taraftan altıpas önüne çevirdiği topa Eren dokundu, arka direkte boşta kalan meşin yuvarlağı Aral filelere yolladı: 1-1.

64. dakikada İtalya bir kez daha öne geçti. Barella'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Calafiori topu ağlara gönderdi: 2-1.

78. dakikada Türkiye beraberlik golüne yaklaştı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Yunus, geriden gelen Salih'e pasını attı. Salih'in gelişine şutunda Donnarumma meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

87. dakikada İtalya 3. golünü buldu. Romano'nun altıpas önüne çevirdiği topa Esposito ayak koydu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma, İtalya'nın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Stat: Renato Dall'Ara

Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo (Dk. 55 Kayode), Mancini, Bastoni, Ruggeri (Dk. 56 Calafiori), Barella (Dk. 70 Tonali), Romano, Doumbia, Vergara (Dk. 84 Frattesi), Maldini, Scammacca (Dk. 56 Pio Esposito)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 88 Oğuz Aydın), İsmail Yüksek (Dk. 79 Kerem Aktürkoğlu), Salih Özcan, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Bartuğ Elmaz), Aral Şimşir (Dk. 70 İlhan Fakılı), Yunus Akgün (Dk. 88 Deniz Gül)

Goller: Dk. 26 Scamacca, Dk. 64 Calafiori, Dk. 87 Pio Esposito (İtalya), Dk. 61 Aral Şimşir (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 41 Scamacca, Dk. 47 Ruggeri (İtalya), Dk. 55 Zeki Çelik, Dk. 81 Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)