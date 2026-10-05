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İtalya karşısında Yunus Akgün gole çok yaklaştı!

A Milli Takım, İtalya karşısında gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci’nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Yunus Akgün’ün kafa vuruşunda kaleci Gianluigi Donnarumma gole izin vermedi.

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İtalya karşısında Yunus Akgün gole çok yaklaştı!

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız, A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya karşısında gole çok yaklaştı. Mücadelenin 17. dakikasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, topun dibine girerek savunma arkasına hareketlenen Yunus Akgün'ü kaleci Gianluigi Donnarumma ile karşı karşıya bıraktı.

Topun yere inmesini beklemeden kafa vuruşunu yapan Yunus'un şutu kaleci Donnarumma'da kaldı.

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İtalya karşısında Yunus Akgün gole çok yaklaştı!

#A Milli Takım #Yunus Akgün #İrfan Can Kahveci #Gianluigi Donnarumma
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