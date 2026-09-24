Jorge Jesus'lu Portekiz sahasında Galler'i mağlup etti! İşte maçın özeti

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grubu ilk karşılaşmasında Porteki, evinde Galler'i konuk etti. Jorge Jesus'un öğrencileri mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılmasını bildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grubu ilk maçında Portekiz ile Galler karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Portekiz, Joao Felix'in 22. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.



Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlayan Jorge Jesus'lu Portekiz puanını 3 yaptı. Galler ise puanla tanışamadı.

İŞTE MAÇIN GOLÜ: