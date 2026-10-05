Aral Şimşir Donnarumma'yı geçti, sonunu getiremedi!
A Milli Takımımız, İtalya karşısında bir kez daha tehlikeli geldi. Uğurcan Çakır’ın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Aral Şimşir, Donnarumma’yı çalımlasa da topu fazla açınca pozisyon sonuçlanmadı. Aral’ın çevirdiği top savunmaya çarparak kornere çıktı.
A Milli Takımımız, İtalya karşısında bir kez daha etkili bir atak geliştirdi. Kaleci Uğurcan Çakır'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Aral Şimşir, ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Gianluigi Donnarumma ile karşı karşıya kaldı.
Aral, İtalyan kaleciyi çalımlamayı başardı ancak bu sırada topu ayağından fazla açtı. Pozisyonu devam ettiren genç futbolcunun son çizgiden içeriye çevirmek istediği topa İtalya savunması ayak koydu.