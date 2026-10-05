Aral Şimşir Donnarumma'yı geçti, sonunu getiremedi!

A Milli Takımımız, İtalya karşısında bir kez daha tehlikeli geldi. Uğurcan Çakır’ın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Aral Şimşir, Donnarumma’yı çalımlasa da topu fazla açınca pozisyon sonuçlanmadı. Aral’ın çevirdiği top savunmaya çarparak kornere çıktı.