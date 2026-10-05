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İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

A Milli Takımımızın İtalya mağlubiyeti sonrası gruptaki puan durumu ve Fransa-Belçika karşılaşmasının ardından oluşan tablo netleşti. İşte Bizim Çocuklar'ın 3. sırada yer alma ihtimali ve gruptaki son durum...

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İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta İtalya'ya 3-1 mağlup olurken, Fransa da Belçika'yı 4-1 yendi. Bu sonuçların ardından Millilerimizin ilk iki sıraya girme şansı sona ererken, üçüncülük ihtimali çok zor da olsa matematiksel olarak devam ediyor. Ay-yıldızlı ekibimizin üçüncü olabilmesi için kalan iki maçını da kazanmasının yanı sıra Belçika karşısında alınacak galibiyetin farkı büyük önem taşıyor. Belçika'yı 4 farklı yenmemiz halinde ikili averaj üstünlüğü Türkiye'ye geçecek; 3-0'lık galibiyette ise hesap genel averaja kalacak.

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İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta dördüncü maçların ardından A Milli Futbol Takımımızın önündeki tablo büyük ölçüde netleşti. İtalya deplasmanında 3-1 mağlup olan Millilerimiz dört maç sonunda puanla tanışamazken, Fransa'nın Belçika'yı 4-1 mağlup etmesi grubun üst sıralarındaki puan farkını da belirledi.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

Bu sonuçlarla Fransa 10 puanla liderliğini sürdürürken, İtalya 7 puanla ikinci, Belçika 6 puanla üçüncü sırada yer aldı. A Milli Futbol Takımımız ise 0 puanla dördüncü durumda.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

Millilerimizin kalan iki karşılaşmada Belçika ve Fransa ile oynayacak olması, üçüncülük ihtimalini matematiksel olarak hâlâ canlı tutuyor. Türkiye'nin ulaşabileceği maksimum puan 6.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

İLK İKİ ŞANSIMIZ BİTTİ, ÜÇÜNCÜLÜK İHTİMALİ SÜRÜYOR

Millilerimizin çeyrek finale yükselme şansı matematiksel olarak sona erdi. Türkiye kalan iki karşılaşmasını da kazansa en fazla 6 puana ulaşabilecek. İtalya ise şimdiden 7 puanda olduğu için ilk iki sıradan birine yükselmemiz artık mümkün değil.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

Ancak üçüncü sıradaki Belçika'nın 6 puanda bulunması nedeniyle üçüncülük ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Bunun için A Milli Futbol Takımımızın önce Belçika'yı, ardından Fransa'yı mağlup ederek 6 puana ulaşması gerekiyor. Aynı zamanda Belçika'nın son maçında İtalya'ya mağlup olması şart. Böylece Türkiye ile Belçika grup aşamasını 6'şar puanla tamamlayabilir.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

İşte bu noktada Belçika karşısındaki galibiyetimizin kaç farklı olacağı büyük önem taşıyor.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

TÜRKİYE BELÇİKA'YI 4-0 YENERSE NE OLUR?

Millilerimizin üçüncülük yolundaki en net senaryosu Belçika'yı 4 veya daha farklı mağlup etmek.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

Belçika, iki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı. Bu nedenle Türkiye rövanşı 4-0 kazanırsa iki takım kendi aralarındaki maçlarda üçer puan toplamış olacak ancak toplam skor 4-3 Türkiye lehine dönecek.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

UEFA'nın eşit puan kriterlerinde öncelikle takımların kendi aralarındaki maçları dikkate alınıyor. İkili maçlardaki puanların eşit olması halinde ikili averaja bakılıyor.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

Dolayısıyla Millilerimiz Belçika'yı 4 farklı mağlup ederse ikili averaj üstünlüğünü eline geçirecek. Türkiye daha sonra Fransa'yı da mağlup eder ve Belçika son maçında İtalya'ya yenilirse iki takım 6 puanda eşitlenecek ve Millilerimiz Belçika'nın önüne geçerek grubu üçüncü sırada tamamlayacak.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

BELÇİKA'YI 3-0 YENERSEK NE OLUR?

3-0'lık galibiyette ise hesap daha karmaşık hale geliyor. İlk karşılaşmayı Belçika 3-0 kazandığı için Türkiye'nin rövanşı da 3-0 kazanması durumunda iki takımın kendi aralarındaki maçları tamamen eşitlenecek.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

İki ekip de birer galibiyet almış, üçer gol atmış ve üçer gol yemiş olacak. Bu durumda ikili averajda üstünlük kurulamayacağı için genel grup kriterlerine geçilecek. Genel averaj ve ardından atılan gol gibi kriterler devreye girecek. İtalya karşısındaki 3-1'lik mağlubiyetin ardından Millilerimizin dört maç sonunda genel averajı -9 seviyesinde bulunuyor. Belçika ise Fransa karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyet sonrasında +1 averaja geriledi.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

Türkiye'nin Belçika'yı 3-0 yenmesi durumunda Millilerimizin averajı -6'ya yükselirken, Belçika'nın averajı -2'ye düşecek. Bu durumda iki takım arasında yalnızca 4 gollük averaj farkı kalacak. Son hafta Türkiye'nin Fransa'yı yenmesi ve Belçika'nın İtalya'ya mağlup olması halinde bu fark kapanabilir.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

Örneğin Türkiye'nin Fransa karşısındaki galibiyet farkı ile Belçika'nın İtalya karşısındaki mağlubiyet farkının toplamı 5 gol veya daha fazla olursa, Türkiye genel averajda Belçika'nın önüne geçer. Toplam farkın tam 4 olması halinde ise genel averajlar da eşitlenebilir ve bu kez atılan gol gibi sonraki UEFA kriterlerine bakılması gerekir. Dolayısıyla Belçika'yı 3-0 yenmek üçüncülük için yeterli olabilir ancak üçüncülüğü garanti etmez.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

2 FARKLI VEYA DAHA AZ KAZANIRSAK NE OLUR?

Türkiye'nin Belçika'yı 1 veya 2 farklı mağlup etmesi halinde ise üçüncülük şansı sona erer. Örneğin Türkiye rövanşı 2-0 kazanırsa iki takım birer galibiyet almış olacak ancak ikili maçların toplam skoru Belçika lehine 3-2 kalacak.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

Türkiye 2-1 kazanırsa toplam skor 4-2, 1-0 kazanırsa 3-1 Belçika lehine olacak. Bu durumda Türkiye ve Belçika grup sonunda 6 puanda eşitlense bile Belçika ikili averaj üstünlüğünü koruyacak.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

Genel averaja geçilmeden önce ikili averaj dikkate alındığı için Türkiye'nin son maçta Fransa'yı kaç farklı yendiğinin de bir önemi kalmayacak. Bu nedenle üçüncülük ihtimalimizin devam etmesi için Belçika'yı en az 3 farklı mağlup etmemiz gerekiyor.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

4 FARKLI GALİBİYET EN NET YOL

Millilerimizin üçüncülük hesabındaki senaryolar net şekilde şöyle: Belçika'yı 4 veya daha farklı yenersek: İkili averaj üstünlüğünü ele geçiririz. Ardından Fransa'yı da yenmemiz ve Belçika'nın İtalya'ya kaybetmesi halinde Türkiye grubu üçüncü tamamlar.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

Belçika'yı tam 3-0 yenersek: İkili maçlar tamamen eşitlenir. Hesap genel averaja taşınır. Türkiye-Fransa ve Belçika-İtalya maçlarının skorları üçüncülüğü belirler.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

Belçika'yı 1 veya 2 farklı yenersek: Belçika ikili averaj üstünlüğünü korur. İki takım 6 puanda eşitlense dahi Millilerimiz üçüncü sıraya çıkamaz.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

ÜÇÜNCÜLÜK OLMAZSA HEDEF EN İYİ İKİ DÖRDÜNCÜ

Millilerimizin üçüncülük ihtimalini gerçekleştirememesi halinde ise A Ligi'nde kalma mücadelesi devam edecek. UEFA'nın 2026/27 sezonunda uyguladığı sistemde A Ligi'ndeki dört grubun dördüncüleri kendi aralarında sıralanıyor.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

Bu sıralamada en iyi iki dördüncü A/B play-off'una katılma hakkı elde ederken, en kötü iki dördüncü doğrudan B Ligi'ne düşüyor.
Bu nedenle Belçika karşılaşmasının önemi yalnızca üçüncülük hesabıyla sınırlı değil. Millilerimizin kazanacağı her puan ve düzelteceği her averaj, üçüncü sıraya ulaşılamaması halinde diğer grup dördüncüleriyle yapılacak sıralamada da kritik önem taşıyacak.

İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

MİLLİLERİMİZİ İKİ KRİTİK MAÇ BEKLİYOR

A Milli Futbol Takımımızın ilk iki sıraya girme şansı sona erse de üçüncülük kapısı henüz tamamen kapanmış değil. En net yol, Belçika'yı en az 4 farklı mağlup edip ardından Fransa deplasmanından da galibiyetle dönmek. Bunun yanında Belçika'nın son hafta İtalya'ya mağlup olması gerekiyor.