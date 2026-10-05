İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...

A Milli Takımımızın İtalya mağlubiyeti sonrası gruptaki puan durumu ve Fransa-Belçika karşılaşmasının ardından oluşan tablo netleşti. İşte Bizim Çocuklar'ın 3. sırada yer alma ihtimali ve gruptaki son durum...