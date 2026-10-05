İşte A Milli Takımımızın yeni hedefi, son iki maç çok önemli! İşte nedeni...
A Milli Takımımızın İtalya mağlubiyeti sonrası gruptaki puan durumu ve Fransa-Belçika karşılaşmasının ardından oluşan tablo netleşti. İşte Bizim Çocuklar'ın 3. sırada yer alma ihtimali ve gruptaki son durum...
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta İtalya'ya 3-1 mağlup olurken, Fransa da Belçika'yı 4-1 yendi. Bu sonuçların ardından Millilerimizin ilk iki sıraya girme şansı sona ererken, üçüncülük ihtimali çok zor da olsa matematiksel olarak devam ediyor. Ay-yıldızlı ekibimizin üçüncü olabilmesi için kalan iki maçını da kazanmasının yanı sıra Belçika karşısında alınacak galibiyetin farkı büyük önem taşıyor. Belçika'yı 4 farklı yenmemiz halinde ikili averaj üstünlüğü Türkiye'ye geçecek; 3-0'lık galibiyette ise hesap genel averaja kalacak.