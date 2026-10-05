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İşte İtalya-Türkiye maçının tüm golleri! İzleyin...

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız, İtalya karşısında Francesco Pio Esposito'nun kaydettiği golle 87. dakikada 3-1 yenik duruma düştü.

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İşte İtalya-Türkiye maçının tüm golleri! İzleyin...

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız, İtalya ile karşı karşıya geldi. İtalya, 26. dakikada Gianluca Scamacca'nın attığı golle A Milli Takımımız karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 2. yarısına iyi başlayan millilerimiz, Aral Şimşir ile 61. dakikada eşitliği bulsa da 65. dakikada Riccardo Calafiori'nin golü ile İtalya bir kez daha öne geçti. 87. dakikada ise sahneye Francesco Pio Esposito çıktı. Genç santrfor attığı golle durumu 3-1 getirerek maçın skorunu belirledi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

İşte İtalya-Türkiye maçının tüm golleri! İzleyin... - 1 GOL | İtalya 1-0 Türkiye
İşte İtalya-Türkiye maçının tüm golleri! İzleyin... - 2 GOL | İtalya 1-1 Türkiye
İşte İtalya-Türkiye maçının tüm golleri! İzleyin... - 3 GOL | İtalya 2-1 Türkiye
İşte İtalya-Türkiye maçının tüm golleri! İzleyin... - 4 GOL | İtalya 3-1 Türkiye

#UEFA Uluslar Ligi #İtalya #Türkiye
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