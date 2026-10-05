UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız, A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya'ya konuk oluyor. Ay-yıldızlı ekip, geride kalan üç karşılaşmadan puan çıkaramazken zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermek istiyor. ATV'den şifresiz yayınlanan bu kirik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız, A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya'ya konuk oluyor. Ay-yıldızlı ekip, geride kalan üç karşılaşmadan puan çıkaramazken zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermek istiyor. ATV'den şifresiz yayınlanan bu kirik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.



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İTALYA-TÜRKİYE İLK 11'LER



İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Doumbia, Vergara, Scamacca, Maldini.



Türkiye: Uğurcan, Abdülkerim, Ozan, Zeki, Eren, Salih, İsmail, Ferdi, Aral, İrfan Can, Yunus.



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MAÇTAN NOTLAR

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında İtalya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Belçika karşılaşmasına göre ikisi zorunlu 11'de 6 değişikliğe gitti.

Vincenzo Montella, cezalı oyuncular Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz'ın yerine Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Aral Şimşir ve Yunus Akgün'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Aral Şimşir ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Bartuğ Elmaz, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Melih Kabasakal, Oğuz Aydın ve Mustafa Eskihellaç yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Can Uzun'un yanı sıra Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkhan maç kadrosunda yer alamadı.

ARAL VE İRFAN CAN, ULUSLAR LİGİ'NDE İLK KEZ SAHADA

Ay-yıldızlı ekipte, Aral Şimşir ve İrfan Can Kahveci, UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez bir maçta sahaya çıktı.

İlk 3 maçta forma şansı bulamayan iki oyuncu İtalya maçında ilk 11'de yer aldı.

Aral, milli takım formasıyla ilk kez bir resmi maça çıkarken, toplamda 2. kez A Milli Takım formasıyla sahaya çıktı. Aral, Kuzey Makedonya ile oynanan özel maçta ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.

İrfan Can Kahveci ise 49. kez A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

MAÇA TÜRK TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile deplasmanda oynadığı mücadeleye Türk taraftarların ilgisi büyük oldu. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan yerin tamamına yakınını doldurdu.

Karşılaşmayı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem de stattan takip etti.

Bologna ve çevre kentlerde yaşayan Türk vatandaşları ve eğitimlerini İtalya'da sürdüren Türk öğrenciler tribünlerden ay-yıldızlılara destek verdi.

MONTELLA VE BARTUĞ'UN MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMALARI

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan İtalya-Türkiye maçı TSİ 21:45 başladı. Karşılaşma ATV'den şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.



İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?



İtalya-Türkiye maçı, İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takım, zorlu İtalya deplasmanında UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçına çıkacak.



TÜRKİYE İLK PUANLARININ PEŞİNDE



A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk üç maçında istediği sonuçları alamadı. Ay-yıldızlı ekip, Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Türkiye grupta henüz puanla tanışamadı. Milliler, İtalya karşısında hem ilk puanlarını almak hem de rakibine karşı ilk maçtaki 4-1'lik yenilginin rövanşını elde etmek istiyor.

ARDA VE BARIŞ CEZALI

A Milli Futbol Takımı'nda Belçika maçından gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, İtalya karşısında forma giyemiyor. İki futbolcu izinli olarak kamptan ayrıldı. Daha önce de Orkun Kökçü ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

MONTELLA'NIN 40. MÜSABAKASI

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 30'u resmi, 9'u da özel olmak üzere 39 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 21 galibiyet elde ederken, 13 kez yenildi, 5 defa da berabere kaldı.

658'İNCİ RANDEVU

A Milliler, 368'i resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 657 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet elde ederken, 246 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 907 gol kaydederken, kalesinde ise 940 gole engel olamadı.

İTALYA'YI YENEMEDİK

A Milli Takım, İtalya ile tarihinde bugüne kadar 17 kez rakip oldu. Ay-yıldızlılar, İtalya'ya karşı oynadığı maçlarda 5 beraberlik, 12 yenilgi aldı. Söz konusu mücadelelerde Türkiye'nin 11 golüne, İtalya 33 golle karşılık verdi.

MİLLİLER GALİP GELMEYİ UNUTTU

A Milli Futbol Takımı, son dönemde çıktığı karşılaşmalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Milliler, oynadığı son 6 müsabakada 1 galibiyet elde ederken, 5 kez de mağlup oldu. Ay-yıldızlılar bu süreçte Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a 1-0, Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya da 3-0 yenilirken, tek galibiyetini ABD karşısında 3-2'lik skorla kazandı.

EMİRHAN YARIDA BIRAKTI

A Milli Takım'da İtalya maçı öncesi beklenmedik bir sakatlık gelişmesi yaşandı. Emirhan Topçu, son antrenmanda dizinde ağrı hissetmesi üzerine çalışmayı yarıda bıraktı.



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