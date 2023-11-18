Son dakika spor haberi: Süper Lig'in dev takımlarından Trabzonspor'da transfer hareketliliği başladı. Bordo-mavili yönetim, Abdullah Avcı'nın isteği üzerine o oyuncu için çalışmalara başladı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor'un sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kiraladığı Paul Onuachu, bordo-mavili formayla fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Nijeryalı golcü, oynadığı 8 maçta 6 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Onuachu'nun başarılı performansı üzerine yönetim, devre arasında Nijeryalı golcünün bonservisini almak için harekete geçti.

Öte yandan İngilizlerin Onuachu ile ilgili kararı ortaya çıtkı.

Milliyet'in haberine göre; Southampton'ın Onuachu'yu bırakmak istemediği öğrenildi. Championship'te başarılı sonuçlar alan ve Premier Lig'e yükselme potasında olan Southampton'ın da Onuachu'nun başarılı futbolunu yakından takip ettiği ve oyuncusunu gelecek sezon geri çağırabileceği öğrenildi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın güçlü ve uzun boylu fiziği ile istediği forvet olduğu belirlenen tecrübeli golcü için her şeye rağmen yönetimin devre arasında tüm şartlarını zorlayacağı bildirildi.