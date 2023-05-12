Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Umut Bozok, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki forvet, "Fenerbahçe maçı çok önemli ve zor bir maç. Bu zor sezonda taraftarlarımız için bir hediye olur Kadıköy'de alacağımız galibiyet." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Umut Bozok, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalarından satır başları:

Şampiyon olduktan sonra böyle düşüşleri birçok takım yaşayabiliyor. Fiziksel olarak da zor bir sezondu. Lig, ZTK, Avrupa... Seneye daha iyi olmamız lazım. Bunu herkes biliyor.

Yeni bir forvet transferi hiç sorun değil. Ben Trabzonspor'da rekabete hazırım. Fransa'da bana 'çift forvet' etiketi koydular maalesef. Benim için sistem hiç fark etmez.

Fenerbahçe maçı çok önemli ve zor bir maç. Bu zor sezonda taraftarlarımız için bir hediye olur Kadıköy'de alacağımız galibiyet.

Icardi & Aboubakar. Herkes biliyor onları çok iyi forvetler. Muhammet Demir'i çok beğeniyorum. Sowe & Valencia da var. Bu yılki forvetler geçen yıla göre daha yetenekli galiba. Ama Icardi bu sezona daha çok damga vurdu bence.