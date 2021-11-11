TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı sol bek istedi! Listede 2 aday var...
Süper Lig'de geride kalan 12 haftanın ardından namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da gündem sol bek transferine çevrildi. Buna göre bordo-mavililer Lille'in 21 yaşındaki sol beki Bradaric ve Juventus'un 22 yaşındaki sol beki Pellegrini için yeniden harekete geçilecek. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)
Lider Trabzonspor, transfer harekatına başladı. Sezon başında girişim yapılan ancak alınamayan Lille'in 21 yaşındaki sol beki Bradaric ve Juventus'un 22 yaşındaki sol beki Pellegrini için yeniden harekete geçilecek.
Fotomaç'ın derlediği habere göre İki oyuncu da 1997 doğumlu ya da daha küçük futbolcu kontenjanına uygun.
Lille ile 2024'e dek anlaşması olan ama bu yıl sadece 51 dakika süre alan Hırvat oyuncunun gelmeye sıcak baktığı ve menajerle görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.
Kulübü ile 2025'e kadar sözleşmesi olan genç oyuncu da takımında fazla şans bulamıyor. Bu iki isimden birinin devre arasında alınacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...