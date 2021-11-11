11 Kasım 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı sol bek istedi! Listede 2 aday var...

Süper Lig'de geride kalan 12 haftanın ardından namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da gündem sol bek transferine çevrildi. Buna göre bordo-mavililer Lille'in 21 yaşındaki sol beki Bradaric ve Juventus'un 22 yaşındaki sol beki Pellegrini için yeniden harekete geçilecek. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı sol bek istedi! Listede 2 aday var...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Lider Trabzonspor, transfer harekatına başladı. Sezon başında girişim yapılan ancak alınamayan Lille'in 21 yaşındaki sol beki Bradaric ve Juventus'un 22 yaşındaki sol beki Pellegrini için yeniden harekete geçilecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı sol bek istedi! Listede 2 aday var...

Fotomaç'ın derlediği habere göre İki oyuncu da 1997 doğumlu ya da daha küçük futbolcu kontenjanına uygun.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı sol bek istedi! Listede 2 aday var...

Lille ile 2024'e dek anlaşması olan ama bu yıl sadece 51 dakika süre alan Hırvat oyuncunun gelmeye sıcak baktığı ve menajerle görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı sol bek istedi! Listede 2 aday var...

Bradaric'in kanatlarda da oynayabilmesi ayrıca bir avantaj. İtalyan futbolcu için de Juve ile bir kez daha masaya oturulacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı sol bek istedi! Listede 2 aday var...

Kulübü ile 2025'e kadar sözleşmesi olan genç oyuncu da takımında fazla şans bulamıyor. Bu iki isimden birinin devre arasında alınacak.

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