Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde atağa kalktı! Birger Meling, Gianluca Frabotta, Alexander Sörloth...
Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Gervinho, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Transferde hareketliliği devam eden Fırtına'nın listesine yeni isimler de eklendi. Özellikle yerli futbolculara ağırlık veren Trabzonspor'da, Birger Meling, Gianluca Frabotta, Alexander Sörloth transfer listesine eklenen isimler oldu. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
BIRGER MELING
Sezon biter bitmez Marlon ile yollarını ayıran Trabzonspor sol bek arayışlarını sürdürüyor. Bordo mavili ekipte Nimes forması giyen Birger Meling yeniden gündeme geldi. Fransa'da küme düşen Nimes'de kalmak istemeyen 26 yaşındaki oyuncu kolaylık talep edecek.
ALEXANDER SÖRLOTH
Gelecek sezon transfer olup olmayacağı henüz belli olmayan Sörloth'a Trabzonspor talip olmuştu. Başkan Ağaoğlu sık sık Norveçli yıldız ile görüşüyor. Trabzonspor beklemeye geçti.
ÖMER TOPRAK
Werder Bremen'in küme düşmesinin ardından takımdan ayrılmayı düşünen gurbetçi yıldız, Trabzonspor'un gündemine geldi. Alman basını Ömer Toprak ile Trabzonspor flörtünü duyurdu.
GABRIEL FUENTES
Kolombiya'nın Junior takımında forma giyen Gabriel Fuentes, Trabzonspor'un radarına girdi. Milliyet'in haberine göre Trabzonspor 2.5 milyon euro ödemeyi gözden çıkardı.
GIANLUCA FRABOTTA
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın direktifleri doğrultusunda transfer arayışlarını sürdüren bordo mavililer, Serie A devi Juventus'ta forma giyen Gianluca Frabotta'yı gündemine aldı.
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